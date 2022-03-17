Кадры

Главбух получила всего 5 тысяч компенсации за моральный вред за невыплаченную при увольнении зарплату. Впрочем, зарплату в итоге выплатили

Версия для печати

Главбух решила уволиться и подала заявление, а ей не дали спокойно доработать — заблокировали доступ, потребовали освободить рабочее место. В последние два дня заставили взять отпуск за свой счет. А при увольнении выплатили только часть зарплаты.

Главбух работала в компании чуть более 3 лет. Ей пришлось обратиться к юристам.

Правозащитники обратились в прокуратуру. После проверки работодатель выплатил оставшуюся часть зарплаты и компенсацию за неиспользованный отпуск. Но так как эти деньги должны были ей выплатить в день увольнения, юристы обратились в суд за компенсацией морального вреда. Суд оценил моральный вред главбуха всего в 5 тысяч рублей.

Согласно определению КС от 15 июля 2004 г. № 276-О, судьи выносят решения о размере компенсации морального вреда по своему усмотрению. По-видимому, в данном случае судья увидел, что все деньги, которые полагались главбуху, ей уже выплатили, а потому оценил перенесенные ею нравственные страдания от того, что делал работодатель, всего в 5 тысяч.

По материалам domsovet.tv.

Гость, для Вас есть резерв в группе на новом курсе по антикризисному управленческому учету и бюджетированию
Бухгалтеры часто слышат про управленку, но думают, что это сложно.

Собрав обратную связь, мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета.

Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».

Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.

Подборка полезных мероприятий

Разместить