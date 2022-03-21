Вы можете хранить свои электронные чеки в сервисе ФНС

Продавцы могут отправить чек с онлайн-кассы либо на телефонный номер, либо на электронную почту клиента.
В ФНС озвучили преимущества электронных чеков.
Для бизнеса интерес такой: посылая чек, продавец получает почту или телефон клиента, и с согласия покупателя, бизнес может продолжить с ним коммуникацию в дальнейшем.
Удобство для покупателя: электронные чеки не портятся со временем, не теряются в стопках бумаг. При предъявлении электронного чека покупатель может точно также вернуть покупку или оформить социальный налоговый вычет.
Получать электронные чеки можно с помощью:
- приложения ФНС «Проверка чеков», где можно проверить чеки на корректность и хранить их в электронном виде;
- сервиса «Мои чеки онлайн», где можно хранить электронные чеки, а также получать бонусы от партнеров (отображает чеки из всех магазинов, в которых покупатель указывал номер телефона или адрес электронной почты).
А ваши покупки отображаются в сервисе ФНС?
Бухгалтеры жалуются, что становится все труднее достать чековую ленту. Налоговики недавно объявили, что пока не будут штрафовать за отсутствие бумажного чека.
При этом в Минпромторге заявили, что дефицита кассовой ленты нет.
И вообще, в ближайшее время планируется переход на электронные чеки.
Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.