Вы можете хранить свои электронные чеки в сервисе ФНС

Продавцы могут отправить чек с онлайн-кассы либо на телефонный номер, либо на электронную почту клиента.

В ФНС озвучили преимущества электронных чеков.

Для бизнеса интерес такой: посылая чек, продавец получает почту или телефон клиента, и с согласия покупателя, бизнес может продолжить с ним коммуникацию в дальнейшем. Удобство для покупателя: электронные чеки не портятся со временем, не теряются в стопках бумаг. При предъявлении электронного чека покупатель может точно также вернуть покупку или оформить социальный налоговый вычет.

Получать электронные чеки можно с помощью:

приложения ФНС «Проверка чеков», где можно проверить чеки на корректность и хранить их в электронном виде;

сервиса «Мои чеки онлайн», где можно хранить электронные чеки, а также получать бонусы от партнеров (отображает чеки из всех магазинов, в которых покупатель указывал номер телефона или адрес электронной почты).

А ваши покупки отображаются в сервисе ФНС?

Бухгалтеры жалуются, что становится все труднее достать чековую ленту. Налоговики недавно объявили, что пока не будут штрафовать за отсутствие бумажного чека.

При этом в Минпромторге заявили, что дефицита кассовой ленты нет.

И вообще, в ближайшее время планируется переход на электронные чеки.