Сбер настойчиво предлагает сменить зарплатные карты на карты «Мир», не простые, а золотые. В чем подвох?

Бухгалтеры сообщают, что в Сбере предлагают поменять работникам зарплатные карты на золотые карты «Мир». И заодно обсуждают, с чего бы это вдруг, и стоит ли соглашаться.

«Сбербанк настойчиво предлагают поменять сотрудникам зарплатные карты, на карты „Мир“. Причем, карта золотая. Обещают: отсутствие абонентской платы, бесплатные СМС-уведомления и т.п. Вопрос: в чем подвох? Почему такой атракцион щедрости?», — спросили в телеграм-канаде «Красный уголок бухгалтера».

В комментариях предположили, что подвоха нет, просто хотят сохранить клиентов. Ну а «Мир» потому, что Visa и Mastercard ушли. Тем более, что даже к ApplePay можно ее привязать

И заодно обратили внимание, что если карта «Мир» золотая — могут быть и комиссии и плата за обслуживание

«Переоформляла коллегам на прошлой неделе зарплатные карты, звонила на 900, консультировалась, ответили — единственная полностью бесплатная карта — „Мир“ классическая».

Кроме того, потребуется согласие работников на перевыпуск зарплатной карты, нельзя так просто взять и поменять им карты (по сути, « зарплатное рабство »).

И наконец, высказали мнение, что «золотые карты Сбера отличаются только приятным золотым цветом оформления да бесплатными СМС». Кто-то еще добавил, могут лимиты на снятие отличаться. В любом случае, предложение для начала стоит внимательно изучить.

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