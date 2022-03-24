Налоговики требуют декларацию по НДС за год, когда у компании была УСН. Советы бухгалтеров, как это доказать

Бухгалтеры советуют, где найти сведения о том, что компания применяла УСН, если потеряли уведомление, а налоговики требуют его. Стоит искать в сервисе «Прозрачный бизнес», выписке из ЕГРЮЛ, а также ЛК. Ну и в налоговой запросить справку.

Спросили в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

«Организация до 2020 года была на УСН. Уведомление утеряно. Сейчас на ОСН. Сегодня прилетело требование сдать декларацию по НДС за 4 кв 2019 г. Как отписаться, что не должны были сдавать? Ситуация усугублена тем, что налоговая другая была в период УСН».

В комментариях советуют запросить выписку из ЕГРЮЛ: если уведомление подавали при регистрации, информация там будет. А кроме того, можно запросить справку в налоговой. На требование советуют ответить, что в тот период компания была на УСН и декларацию по НДС предоставлять не обязана.

Кстати говоря, посмотреть режим налогообложения можно в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес»:

Правда, пишут, что о применении спецрежимов информация отображается там не у всех. Но попробовать стоит.

Наконец, информацию можно посмотреть в ЛК на сайте налоговой.