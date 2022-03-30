Если объект держится на земле только за счет своей тяжести, он не будет недвижимостью, облагаемой налогом

Недвижимостью предлагают считать объекты с «самостоятельной хозяйственной ценностью».
Недвижимое имущество облагается налогом, а движимое — не облагается. Много лет идут споры по поводу отнесения объектов к недвижимости.
Сейчас основные признаки недвижимости такие:
- прочная связь вещи с землей;
- невозможность раздела вещи без разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения.
Но все не так однозначно и надо учитывать другие критерии, считает Верховный суд.
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По поправкам в ГК, которые готовит Росреестр, недвижимостью предлагают признавать:
- земельные участки;
- участки недр;
- расположенные на земле или под ее поверхностью здания и сооружения.
От критерия «прочной связи с землей» полностью не отказываются.
Но если объект «находится на земле исключительно под собственной тяжестью», он будет считаться движимым имуществом.
Незначительные постройки (заборы, дорожки) будут считать не самостоятельной недвижимой вещью, а «улучшениями» участков или зданий, передает «Коммерсантъ».
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