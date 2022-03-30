Если объект держится на земле только за счет своей тяжести, он не будет недвижимостью, облагаемой налогом

Недвижимостью предлагают считать объекты с «самостоятельной хозяйственной ценностью».

Недвижимое имущество облагается налогом, а движимое — не облагается. Много лет идут споры по поводу отнесения объектов к недвижимости.

Сейчас основные признаки недвижимости такие:

прочная связь вещи с землей;

невозможность раздела вещи без разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения.

Но все не так однозначно и надо учитывать другие критерии, считает Верховный суд.

По поправкам в ГК, которые готовит Росреестр, недвижимостью предлагают признавать:

земельные участки;

участки недр;

расположенные на земле или под ее поверхностью здания и сооружения.

От критерия «прочной связи с землей» полностью не отказываются.

Но если объект «находится на земле исключительно под собственной тяжестью», он будет считаться движимым имуществом.

Незначительные постройки (заборы, дорожки) будут считать не самостоятельной недвижимой вещью, а «улучшениями» участков или зданий, передает «Коммерсантъ».