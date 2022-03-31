Налоговики списывают деньги со счета, хотя блокировку уже отменили

В «Красном уголке бухгалтера» спросили, как пожаловаться на налоговую. Суть проблемы: компания заплатила налоги, но ошиблась в реквизитах. Налоговики прислали требование уплатить, ей ответили, что просят уточнить реквизиты. Инспекторы ответили, что все уточнили, и тут у компании начинают списывать деньги со счета. Написали в ИФНС письмо, чтобы те отозвали решение.

Вот как ответила налоговая:

То есть, решений о блокировке счета, по их словам, нет. Но по факту банк продолжает деньги списывать.

В комментариях пишут, что можно в вышестоящую через сайт налоговой пожаловаться. Это быстрее всего будет.

А кроме того, рассказали, что списывает со счета долговой центр, это отдельная инспекция. До нее могла еще не дойти информация, что уже не нужно. Посоветовали найти изначальное требование, проверить в выписке по налогам, правильно ли платежи уточнили, и на правильные ли КБК и ОКТМО. И да, рекомендуют параллельно писать жалобу.

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