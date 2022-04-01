Инвестиции

Нефть упала до $102,49, доллар ниже 83 рублей. Инвестдайджест

Доллар на Forex торгуется за 82,72 рубля, евро — за 91,49 рубля, юань — 13,05 рубля. Нефть марки Brent на отметке — $102,49. Золото — S1 930,03 за тройскую унцию. Биткоин покупают за $44 846,68.

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📊 Мосбиржа 1 апреля работает, расширила число ПИФов, допущенных к торгам.

🏦 Ozon Банк освободили от санкций.

📉 ЦБ вчера понизил курс доллара до 83,41 рубля.

🚫 Власти с сегодняшнего дня ввели мораторий на банкротства.

💸 Банки должны бесплатно оформлять кредитные каникулы. Иначе надо жаловаться в ЦБ.

 

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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