Нефть упала до $102,49, доллар ниже 83 рублей. Инвестдайджест
Доллар на Forex торгуется за 82,72 рубля, евро — за 91,49 рубля, юань — 13,05 рубля. Нефть марки Brent на отметке — $102,49. Золото — S1 930,03 за тройскую унцию. Биткоин покупают за $44 846,68.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ
: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.