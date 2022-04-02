В Ярославской области начальник тыла отдела МВД похитил 20 коробок бумаги для перепродажи

На схему с листами А4, работающую в ОМВД по Красноперекопскому району Ярославской области, вышли через местную предпринимательницу. Полицейские из СБ провели у неё контрольную закупку и выяснили, что бумага, которую продаёт женщина, вообще-то должна находиться на балансе МВД. Об этом сообщает издание Baza.

Бизнесменша рассказала особистам, что 20 коробок драгоценной бумаги ей передал некий Вячеслав Жемчугов, старший специалист группы тылового обеспечения. Позже и сам Вячеслав пришёл с повинной — он пояснил, что бумагу взял не по своей воле, а по указанию начальника Ивана Леднева, который руководил тыловым обеспечением.

Схема была самая простая. Лейтенант Жемчугов получил на складе МВД бумагу в особо крупном размере, целых 74 коробки. Однако затем 20 коробок, как это часто случается в России, внезапно куда-то пропали. Как вы уже догадались, Жемчугов просто передал их предпринимательнице. Деньги от продажи Леднев и Жемчугов собирались поделить на двоих, но бизнес-план полицейских не сработал — об их схеме узнали.

Теперь на подполковника и лейтенанта планируют возбудить уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата»