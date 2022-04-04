Валюты дорожают, российские расписки будут убирать с иностранных бирж. Инвестдайджест
Доллар на Forex 85,75 рубля, евро — 94,67 рубля, юань — 13,48 рубля. Нефть марки Brent торгуется на отметке $103,87 за баррель, золото — $1 923,88 за тройскую унцию. Биткоин упал до $46 196,36.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ
: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 15 апреля. Места в группе пока есть.