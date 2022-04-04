Инвестиции

Валюты дорожают, российские расписки будут убирать с иностранных бирж. Инвестдайджест

Доллар на Forex 85,75 рубля, евро — 94,67 рубля, юань — 13,48 рубля. Нефть марки Brent торгуется на отметке $103,87 за баррель, золото — $1 923,88 за тройскую унцию. Биткоин упал до $46 196,36.

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💸 Кредитные каникулы получает не более половины заемщиков.

📅 До 4 мая надо сдать уведомление о контролируемой иностранной компании. Иначе штраф 500 тыс. рублей.

🚫 Депутаты одобрили закон о делистинге расписок российских компаний.

📃 Бумага скоро подешевеет, считают в Минпромторге. Только цены говорят о другом.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 15 апреля. Места в группе пока есть.

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