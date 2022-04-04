😦 Покупатель на УСН требует от фирмы на ОСНО счет-фактуру без НДС

Такая история произошла с подписчицей «Красного уголка бухгалтера».

Компания на УСН подписала договор с НДС, оплатила счет, в котором был НДС, но в платежке сделала пометку «без НДС». Теперь контрагент требует от поставщика переделать счет-фактуру, убрать оттуда НДС. По их мнению, стоимость товара там должна быть указана полностью, но с пометкой «без НДС».

Причина такого требование — применение упрощенки.

Покупатель уверен, при УСН у них не должно быть НДС нигде и никогда — ни при продажах, ни при покупках.

Наши подписчики испытали культурный шок от такого извращенного толкования норм НК.

В комментариях иронизируют: «Продайте мне красный товар, но зелёного цвета».

Кстати, упрощенцам можно не выставлять счета-фактуры, и в книгу продаж такая реализацию зайдет с кодом 26.

Но выставлять счета-фактуры, не выделяя НДС (как того требует покупатель), нельзя.

А вы в своей практике не сталкивались с такими курьезами?