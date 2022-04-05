Банки

Бизнес все чаще меняет банки. А вы? Расскажите, почему

Бухгалтеры иногда пишут, что хотят сменить банк, просят посоветовать другой. У предпринимателей такое тоже случается. В последнее время — всё чаще. Проводим опрос.

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Недавно на «Клерке» писали, что Сбер настоятельно советует переводить зарплатные карты сотрудников на карту «Мир». А еще в его терминалах можно отключить печать бумажного чека, чтобы бумагу сэкономить.

При этом, банк ПСБ начал оказывать услуги в Крыму. Пока онлайн, но все-таки.

К чему мы это? Сейчас каждый банк пытается привлечь к себе клиентов самыми разными способами. А мы хотели бы спросить у самих клиентов, хотели бы они сменить сейчас банк? И по какой причине?

Поучаствуйте, пожалуйста, в опросе.

А если варианта в опросе нет — просим просто рассказать причину в комментарии.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 15 апреля. Места в группе пока есть.

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