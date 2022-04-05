Бизнес все чаще меняет банки. А вы? Расскажите, почему

Недавно на «Клерке» писали, что Сбер настоятельно советует переводить зарплатные карты сотрудников на карту «Мир». А еще в его терминалах можно отключить печать бумажного чека, чтобы бумагу сэкономить.

При этом, банк ПСБ начал оказывать услуги в Крыму. Пока онлайн, но все-таки.

К чему мы это? Сейчас каждый банк пытается привлечь к себе клиентов самыми разными способами. А мы хотели бы спросить у самих клиентов, хотели бы они сменить сейчас банк? И по какой причине?

Поучаствуйте, пожалуйста, в опросе.

А если варианта в опросе нет — просим просто рассказать причину в комментарии.