Налоговики взялись за ИП без работников с несколькими ККТ

В «Красном уголке бухгалтера» рассказали, что налоговики прислали требование. Хотят пояснений, почему у ИП зарегистрированы две ККТ.
«Предоставить письменные пояснения или привести в соответствие сведения о состоянии расчетов по факту ведения деятельности без привлечения наемных работников при наличии 2 ККТ и непредоставления 6-НДФЛ и РСВ» — вот, что хотят налоговики.
В комментариях посоветовали ответить на выбор:
- разные банки,
- разные условия эквайринга,
- один стационарный, другой — портативный,
- один работает с перебоями (решили заменить, пробую),
- батарея разряжается — запасной для подстраховки,
- не запрещено иметь несколько.
Еще посоветовали ответить, что у ИП две торговые точки, он торгует попеременно (где спрос есть), магазины рядом находятся. Главное, чтобы не было одновременных чеков из разных мест. Иначе — точно придут.