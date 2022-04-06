Налоговики взялись за ИП без работников с несколькими ККТ

В «Красном уголке бухгалтера» рассказали, что налоговики прислали требование. Хотят пояснений, почему у ИП зарегистрированы две ККТ.

«Предоставить письменные пояснения или привести в соответствие сведения о состоянии расчетов по факту ведения деятельности без привлечения наемных работников при наличии 2 ККТ и непредоставления 6-НДФЛ и РСВ» — вот, что хотят налоговики.

В комментариях посоветовали ответить на выбор:

разные банки,

разные условия эквайринга,

один стационарный, другой — портативный,

один работает с перебоями (решили заменить, пробую),

батарея разряжается — запасной для подстраховки,

не запрещено иметь несколько.

Еще посоветовали ответить, что у ИП две торговые точки, он торгует попеременно (где спрос есть), магазины рядом находятся. Главное, чтобы не было одновременных чеков из разных мест. Иначе — точно придут.