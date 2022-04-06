Налоговые проверки

Налоговики взялись за ИП без работников с несколькими ККТ

Инспекторов интересуют предприниматели, у которых зарегистрированы несколько кассовых аппаратов, но нет наемных работников. Особенно опасно, если одновременно будут чеки с разных точек.

Версия для печати

В «Красном уголке бухгалтера» рассказали, что налоговики прислали требование. Хотят пояснений, почему у ИП зарегистрированы две ККТ.

«Предоставить письменные пояснения или привести в соответствие сведения о состоянии расчетов по факту ведения деятельности без привлечения наемных работников при наличии 2 ККТ и непредоставления 6-НДФЛ и РСВ» — вот, что хотят налоговики.

В комментариях посоветовали ответить на выбор:

  • разные банки,
  • разные условия эквайринга,
  • один стационарный, другой — портативный,
  • один работает с перебоями (решили заменить, пробую),
  • батарея разряжается — запасной для подстраховки,
  • не запрещено иметь несколько.

Еще посоветовали ответить, что у ИП две торговые точки, он торгует попеременно (где спрос есть), магазины рядом находятся. Главное, чтобы не было одновременных чеков из разных мест. Иначе — точно придут.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 15 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить