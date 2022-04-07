Социальные пособия

Часть маткапитала можно будет получить наличными

Сейчас получать ежемесячные выплаты из маткапитала могут только малоимущие семьи. Депутаты предложили выдавать деньги всем семьям, у которых есть право на маткапитал. Но будет лимит на выдачу деньгами – 5 % от суммы маткапитала.

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Такой законопроект депутаты собираются внести в Госдуму.

Эти деньги можно будет тратить только на определенные цели. Перечень определит правительство.

Важная деталь проекта: компенсация будет выплачиваться только тем семьям, которые уже использовали часть маткапитала на одно из основных направлений (ипотека, учеба ребенка и т.д.).

Это делают для того, чтобы люди могли забрать свои деньги, пишут «Известия». Потому что сейчас остатки маткапитала хранятся годами. Семья не может их использовать.

Сейчас ПФР платит малоимущим ежемесячное пособие за второго ребенка из средств маткапитала. Это пособие прекращается, когда заканчивается маткапитал.

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