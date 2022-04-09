НДФЛ

Если продавать квартиру по частям, каждому владельцу дадут вычет в 1 млн рублей

При продаже жилья, которое было в долевой собственности, имущественный вычет распределяется между совладельцами. То есть вычет в 1 млн. рублей дают не каждому владельцу, а на объект в целом.

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Но такая норма применяется только в случае распоряжения имуществом как единым объектом права собственности.

Такое толкование НК ранее утвердил Конституционный суд в постановлении № 5-П от 13.03.2008.

Таким образом, если квартира, находилась в общей долевой собственности 3 человек менее 3 лет, и была продана как единый объект по одному договору купли-продажи, имущественный налоговый вычет в размере 1 000 000 рублей распределяется между совладельцами этого имущества пропорционально их доле.

Если каждый владел 1/3 доли в квартире и продал свою долю по отдельному договору купли-продажи, он вправе получить имущественный вычет в размере 1 000 000 рублей.

Вместо получения имущественного вычета можно уменьшить доходы на сумму фактических расходов на покупку этой квартиры.

Когда надо и когда не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог при продаже жилья — смотрите в нашей таблице.

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