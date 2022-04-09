Если продавать квартиру по частям, каждому владельцу дадут вычет в 1 млн рублей

Но такая норма применяется только в случае распоряжения имуществом как единым объектом права собственности.

Такое толкование НК ранее утвердил Конституционный суд в постановлении № 5-П от 13.03.2008.

Таким образом, если квартира, находилась в общей долевой собственности 3 человек менее 3 лет, и была продана как единый объект по одному договору купли-продажи, имущественный налоговый вычет в размере 1 000 000 рублей распределяется между совладельцами этого имущества пропорционально их доле.

Если каждый владел 1/3 доли в квартире и продал свою долю по отдельному договору купли-продажи, он вправе получить имущественный вычет в размере 1 000 000 рублей.