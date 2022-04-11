🚩 Когда надо платить налоги по УСН: таблица с новыми сроками

По налогу за 2021 год и 1 квартал 2022 года сроки сдвинули на 6 месяцев с одновременной рассрочкой на 6 месяцев.
Расклад по срокам уплаты с учетом авансов за полугодие, 9 месяцев и налога за 2022 года такой:
|Налог за 2021 год
|Авансовый платеж за 1 квартал 2022 года
|Организации
|ИП
|Старый срок уплаты
|Новый срок уплаты
|Когда фактически надо платить
Перечень видов деятельности, для которых ввели льготу, смотрите здесь.
|Срок уплаты
|Организация
|ИП
|25.07.2022
|25.10.2022
|31.10.2022
|-
|30.11.2022
|31.12.2022
|31.01.2023
|28.02.2023
|31.03.2023
|02.05.2023
На сайте ФНС заработал сервис, где можно узнать, положена вам льгота или нет.