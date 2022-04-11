УСН

🚩 Когда надо платить налоги по УСН: таблица с новыми сроками

Для бизнеса из некоторых отраслей ввели отсрочку и рассрочку по уплате налога по УСН. Получается, что уплатить налог за полугодие 2022 года надо раньше, чем за 2021 года. Смотрите в нашей таблице новые сроки.

Версия для печати

По налогу за 2021 год и 1 квартал 2022 года сроки сдвинули на 6 месяцев с одновременной рассрочкой на 6 месяцев.

 

 Налог за 2021 год

 Авансовый платеж за 1 квартал 2022 года

Организации

 ИП

Старый срок уплаты

  • 31.03.2022
  • 04.05.2022
  • 25.04.2022
Новый срок уплаты

  • 30.09.2022
  • 31.10.2022
  • 25.10.2022
Когда фактически надо платить

  • 31.10.2022 — 1/6
  • 30.11.2022 — 1/6
  • 31.12.2022 — 1/6
  • 31.01.2023 — 1/6
  • 28.02.2023 — 1/6
  • 31.03.2023 — 1/6
  • 30.11.2022 — 1/6
  • 31.12.2022 — 1/6
  • 31.01.2023 — 1/6
  • 28.02.2023 — 1/6
  • 31.03.2023 — 1/6
  • 02.05.2023 — 1/6
  • 30.11.2022 — 1/6
  • 31.12.2022 — 1/6
  • 31.01.2023 — 1/6
  • 28.02.2023 — 1/6
  • 31.03.2023 — 1/6
  • 02.05.2023 — 1/6
Расклад по срокам уплаты с учетом авансов за полугодие, 9 месяцев и налога за 2022 года такой:

Срок уплаты

 Организация

 ИП

25.07.2022

  • аванс за полугодие 2022 года
  • аванс за полугодие 2022 года
25.10.2022

  • аванс за 9 месяцев 2022 года
  • аванс за 9 месяцев 2022 года
31.10.2022

  • 1/6 налога за 2021 год
 -

30.11.2022

  • 1/6 налога за 2021 год;
  • 1/6 аванса за 1 квартал 2022 года
  • 1/6 налога за 2021 год;
  • 1/6 аванса за 1 квартал 2022 года
31.12.2022

  • 1/6 налога за 2021 год;
  • 1/6 аванса за 1 квартал 2022 года
  • 1/6 налога за 2021 год;
  • 1/6 аванса за 1 квартал 2022 года
31.01.2023

  • 1/6 налога за 2021 год;
  • 1/6 аванса за 1 квартал 2022 года
  • 1/6 налога за 2021 год;
  • 1/6 аванса за 1 квартал 2022 года
28.02.2023

  • 1/6 налога за 2021 год;
  • 1/6 аванса за 1 квартал 2022 года
  • 1/6 налога за 2021 год;
  • 1/6 аванса за 1 квартал 2022 года
31.03.2023

  • 1/6 налога за 2021 год;
  • 1/6 аванса за 1 квартал 2022 года;
  • налог за 2022 год
  • 1/6 налога за 2021 год;
  • 1/6 аванса за 1 квартал 2022 года
02.05.2023

  • 1/6 аванса за 1 квартал 2022 года
  • 1/6 налога за 2021 год;
  • 1/6 аванса за 1 квартал 2022 года;
  • налог за 2022 год
Перечень видов деятельности, для которых ввели льготу, смотрите здесь.

На сайте ФНС заработал сервис, где можно узнать, положена вам льгота или нет.

 

Гость, внимание! Скоро старт потока курса про все новые ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 11 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить