🚩 Когда надо платить налоги по УСН: таблица с новыми сроками

По налогу за 2021 год и 1 квартал 2022 года сроки сдвинули на 6 месяцев с одновременной рассрочкой на 6 месяцев.

Налог за 2021 год Авансовый платеж за 1 квартал 2022 года Организации ИП Старый срок уплаты 31.03.2022 04.05.2022 25.04.2022 Новый срок уплаты 30.09.2022 31.10.2022 25.10.2022 Когда фактически надо платить 31.10.2022 — 1/6

30.11.2022 — 1/6

31.12.2022 — 1/6

31.01.2023 — 1/6

28.02.2023 — 1/6

31.03.2023 — 1/6 30.11.2022 — 1/6

31.12.2022 — 1/6

31.01.2023 — 1/6

28.02.2023 — 1/6

31.03.2023 — 1/6

02.05.2023 — 1/6 30.11.2022 — 1/6

31.12.2022 — 1/6

31.01.2023 — 1/6

28.02.2023 — 1/6

31.03.2023 — 1/6

02.05.2023 — 1/6

Расклад по срокам уплаты с учетом авансов за полугодие, 9 месяцев и налога за 2022 года такой:

Срок уплаты Организация ИП 25.07.2022 аванс за полугодие 2022 года аванс за полугодие 2022 года 25.10.2022 аванс за 9 месяцев 2022 года аванс за 9 месяцев 2022 года 31.10.2022 1/6 налога за 2021 год - 30.11.2022 1/6 налога за 2021 год;

1/6 аванса за 1 квартал 2022 года 1/6 налога за 2021 год;

1/6 аванса за 1 квартал 2022 года 31.12.2022 1/6 налога за 2021 год;

1/6 аванса за 1 квартал 2022 года 1/6 налога за 2021 год;

1/6 аванса за 1 квартал 2022 года 31.01.2023 1/6 налога за 2021 год;

1/6 аванса за 1 квартал 2022 года 1/6 налога за 2021 год;

1/6 аванса за 1 квартал 2022 года 28.02.2023 1/6 налога за 2021 год;

1/6 аванса за 1 квартал 2022 года 1/6 налога за 2021 год;

1/6 аванса за 1 квартал 2022 года 31.03.2023 1/6 налога за 2021 год;

1/6 аванса за 1 квартал 2022 года;

налог за 2022 год 1/6 налога за 2021 год;

1/6 аванса за 1 квартал 2022 года 02.05.2023 1/6 аванса за 1 квартал 2022 года 1/6 налога за 2021 год;

1/6 аванса за 1 квартал 2022 года;

налог за 2022 год

Перечень видов деятельности, для которых ввели льготу, смотрите здесь

На сайте ФНС заработал сервис, где можно узнать, положена вам льгота или нет.