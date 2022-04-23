Имущественный вычет

📌 Для квартир со вторичного рынка и в новостройках по-разному считают сроки для вычета и уплаты НДФЛ: таблица

В общем случае для имущественного вычета на покупку квартиры и НДФЛ с ее продажи важна дата регистрации собственности. К этой дате привязано право на вычет при покупке и от этой даты считают срок для НДФЛ при продаже. Но по новостройкам свои правила.

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Отправной точкой для права на вычет при покупке квартиры по договору долевого участия является дата акта приемки-передачи квартиры от застройщика к собственнику.

При этом заявить вычет можно после госрегистрации сделки.

Если акт был в 2021 году, а госрегистрация прошла в 2022-ом, вычет можно заявить за 2021 год.

Что касается минимального срока владения при продаже квартиры, то 5 лет (или 3 года) надо отсчитывать не от даты акта или даты регистрации, а от даты полного расчета с застройщиком. Причем доплата после сдачи дома не считается. Если с этой даты прошло более 5 (в некоторых случая — 3-ех) лет, то НДФЛ не будет.

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/25250 от 29.03.2022.

Смотрите в нашей таблице особенности подсчета сроков:

Событие

Покупка/продажа квартиры на вторичном рынке

Покупка/продажа квартиры в новостройке по ДДУ

Дата, после которой наступает право на вычет при покупке

Дата госрегистрации собственности

Дата акта приемки-передачи

Отсчет минимального срока владения при продаже

Дата госрегистрации собственности

Дата полного расчета с застройщиком

 

Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.

 Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.

 

При необходимости вы сможете обратиться к специалистам компании НДФЛка, которые помогут вам вернуть деньги.

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