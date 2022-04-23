📌 Для квартир со вторичного рынка и в новостройках по-разному считают сроки для вычета и уплаты НДФЛ: таблица

Отправной точкой для права на вычет при покупке квартиры по договору долевого участия является дата акта приемки-передачи квартиры от застройщика к собственнику.

При этом заявить вычет можно после госрегистрации сделки.

Если акт был в 2021 году, а госрегистрация прошла в 2022-ом, вычет можно заявить за 2021 год.

Что касается минимального срока владения при продаже квартиры, то 5 лет (или 3 года) надо отсчитывать не от даты акта или даты регистрации, а от даты полного расчета с застройщиком. Причем доплата после сдачи дома не считается. Если с этой даты прошло более 5 (в некоторых случая — 3-ех) лет, то НДФЛ не будет.

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/25250 от 29.03.2022.

Смотрите в нашей таблице особенности подсчета сроков:

Событие Покупка/продажа квартиры на вторичном рынке Покупка/продажа квартиры в новостройке по ДДУ Дата, после которой наступает право на вычет при покупке Дата госрегистрации собственности Дата акта приемки-передачи Отсчет минимального срока владения при продаже Дата госрегистрации собственности Дата полного расчета с застройщиком