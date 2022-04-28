Экономика России

Меры поддержки айтишников могут распространить и на банки

Речь про IT-подразделения в банках, которые сейчас можно выделять даже в отдельное юридическое лицо.

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Письмо с предложением распространить на IT-подразделения банков меры поддержки IT-компаний отправил в кабмин Центробанк, пишут «Известия».

По мнению ЦБ, такой шаг поможет удержать отток IT-специалистов из банков к другим работодателям.

Тот факт, что банки формируют IT-подразделения в отдельные юридические лица, ФНС согласилась не считать дроблением.

Правда, в этой области тоже есть нюансы, говорят налоговые адвокаты.

— Письмо ФНС России от 17.03.2022 № СД-4-2/3289@ - это шедевр. В сфере IT можно все? Когда так все гладко да сладко, чувствуется подвох, — пишет Иван Кузнецов, руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Комплаенс Решения»

Когда и какие другие льготы распространяются сейчас на IT-компании, мы писали тут.

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