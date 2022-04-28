Меры поддержки айтишников могут распространить и на банки

Письмо с предложением распространить на IT-подразделения банков меры поддержки IT-компаний отправил в кабмин Центробанк, пишут «Известия».
По мнению ЦБ, такой шаг поможет удержать отток IT-специалистов из банков к другим работодателям.
Тот факт, что банки формируют IT-подразделения в отдельные юридические лица, ФНС согласилась не считать дроблением.
Правда, в этой области тоже есть нюансы, говорят налоговые адвокаты.
— Письмо ФНС России от 17.03.2022 № СД-4-2/3289@ - это шедевр. В сфере IT можно все? Когда так все гладко да сладко, чувствуется подвох, — пишет Иван Кузнецов, руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Комплаенс Решения»
Когда и какие другие льготы распространяются сейчас на IT-компании, мы писали тут.