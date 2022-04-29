Айтишникам придется платить НДФЛ. Льгот по этому налогу не будет

Оправдываться по этому поводу пришлось Минфину (письмо № 03-04-05/26332 от 31.03.2022).

Айтишникам в последнее время обещают много льгот и люди уже запутались, какие из них уже приняли, какие только обещают и вот-вот примут, а какие, возможно, так и останутся на словах и их не примут никогда.

В частности, ранее было предложение снизить IT-специалистам НДФЛ.

Но такой поправки в НК не было. Более того, в указе президента от 02.03.2022 № 83 о поддержке ИТ-отрасли такая мера вообще не значится.

Айтишники платят НДФЛ по общим правилам — по ставке 13 % с дохода до 5 млн рублей и 15 % с дохода свыше 5 млн.

Добавим, что в указе президента есть пункт о выделении финансовой помощи IT-компаниям для повышения уровня зарплаты сотрудников. Эта мера пока не реализована.