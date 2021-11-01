Многодетную мать могут посадить из-за пиратской 1С

На Урале судят мать четырех детей из-за того, что в ее компании ОБЭП нашел нелицензионную программу от 1С. Хотя она уже выплатила компании штраф.

Людмила Исламова создала открыла свою фирму по перепродаже деталей трудопровода 14 лет назад. В последние годы она была учредителем, а делами заправлял муж.

Год назад пришел с проверкой ОБЭП, который нашел на половине компьютеров пиратскую 1С. Завели уголовное дело по ч. 3 ст. 146 УК, так как насчитали ущерб на 2,5 млн руб.

24 сентября издание Е1.ру писало о суде. Самое интересное, что у самой 1С к подсудимой претензий нет — они договорились о выплате штрафа 165 тыс. руб.

Сейчас еще возбудили дело в отношении системного администратора (ст. 272 УК, неправомерный доступ к компьютерной информации), и тот, вроде как, уже дал признательные показания, что нелицензионные программы он поставил сам по приказу директора (которым являлся теперь уже бывший муж Людмилы).

Прокомментировала адвокат Виктория Шакина, управляющий партнер КА «Юрсити», к.ю.н.

«Я в последнее время не слышала, чтобы по этой статье делали статистику, но какое-то время назад у меня в практике были такие дела. Это было на потоке, когда вызывали, к примеру, парня, который ставил программы, и тут же его брали. Применяли так называемые оперативные „контрольные закупки“.

В судебной практике было лишь несколько оправдательных приговоров, где защите удавалось доказать, что это была провокация.

Что же касается этого случая, то тут, вполне возможно, речь пойдет даже не об условном сроке, а о штрафе. Мне удавалось заканчивать такие дела штрафом примерно в 150-200 тыс. руб. А после погашения штрафа через год погашается и судимость».

А если посмотреть судебную статистику за 2020 год (за 2021 ее пока нет) по ч. 3 ст. 146 УК, то всего было 107 приговоров, 81 — условно, 1 оправдан.

Вот что раньше писали на «Клерке» по этой теме: