Фиксированные взносы ИП будут числиться в переплате до конца года

Обсуждение затеяли наши подписчики в «Красном уголке бухгалтера».

Дело в том, что срок уплаты взносов за 2022 год — 31 декабря 2022 года. А с учетом переноса на выходные и праздничные — еще позже (в январе 2023 года). Пока не наступит срок уплаты, начисления не произойдет. А пока не будет начисления, оплата так и будет числиться в переплате.

Более того, в этом году предприниматели в середине января все еще лицезрели уплаченные ими взносы в личном кабинете в качестве переплаты.

Затем переплата ушла, а на лицевом счете в ПФР отразились взносы и начисленные за них пенсионные баллы.

За минимальные взносы в сумме 32 448 руб. за 2021 год ИП получили 1,007 баллов.

За минимальные взносы в сумме 34 445 руб. за 2022 год ИП получит ровно 1 балл.

Что будет с фиксированными взносами в 2023 году, читайте тут.

Также читайте: «Фиксированные взносы ИП-2022: расчет, КБК, сроки».