Трудовые отношения

Минтруд объяснил, кому и как надо сдавать отчет в ЦЗН о вакансиях

Работодатели представляют ежемесячно в центр занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей.

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Об этом сообщает Минтруд в письме № 16-1/ООГ-1374 от 11.04.2022.

Форма для вакансии утверждена приказом Минтруда от 20.10.2021 № 738н. Об том мы рассказывали здесь.

Другие сведения, которые надо сдавать в ЦЗН, утверждены приказом Минтруда от 26.01.2022 № 24. Об этом документе читайте тут.

Компании, в которых численность от 25 человек, а также госорганизации должны сдавать отчеты в ЦЗН электронно через портал «Работа в России».

Аналогичные разъяснения Минтруда про отчеты в ЦЗН смотрите тут.

Таблица с видами и сроками отчетовздесь.

 

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