Депутаты предложили отменить НДФЛ с продажи унаследованных квартир

Это правило предложили отменить. В Госдуму внесли законопроект, по которому продать унаследованную квартиру можно в любое время без НДФЛ.

Это правило будет работать при условии: наследство получено от близких родственников или членов семьи;

кадастровая стоимость жилья меньше 20 млн рублей.

Если недвижимость дороже 20 млн, то сохраняется старое правило про минимальный срок владения 3 года.

При этом срок считают не от регистрации собственности, а от даты смерти наследодателя.

Напомним, что при продаже унаследованных квартир можно применить вычет в размере расходов наследодателя на эту квартиру.