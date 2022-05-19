НДФЛ

Депутаты предложили отменить НДФЛ с продажи унаследованных квартир

Сейчас наследники должны ждать 3 года, чтобы продать квартиру без налога. Если продать родительскую квартиру раньше, придется платить НДФЛ.

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Это правило предложили отменить. В Госдуму внесли законопроект, по которому продать унаследованную квартиру можно в любое время без НДФЛ.

Это правило будет работать при условии:

  • наследство получено от близких родственников или членов семьи;
  • кадастровая стоимость жилья меньше 20 млн рублей.

Если недвижимость дороже 20 млн, то сохраняется старое правило про минимальный срок владения 3 года.

При этом срок считают не от регистрации собственности, а от даты смерти наследодателя.

Напомним, что при продаже унаследованных квартир можно применить вычет в размере расходов наследодателя на эту квартиру.

 

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