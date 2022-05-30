💣 Стал известен срок сдачи отчетов о вакансиях в центр занятости

Разъяснения по вопросу сдачи сведений о вакансиях Минтруд дал в письме № 16-1/В-378 от 04.05.2022.

О ежемесячной сдаче отчетов о вакансиях говорится в законе о занятости № 1032-1 (п.3 ст. 25). Есть правила сдачи таких сведений (постановление № 2576 от 30.12.2021). Но ни в законе, ни в правилах конкретного срока сдачи нет. Причем, в проекте правил такой срок был (последнее календарное число месяца). Но в итоговый документ эта норма не вошла.

В итоге работодатели недоумевают — когда сдавать отчет, если нет конкретных сроков. До недавних пор Минтруд от ответа на этот вопрос уклонялся.

О разъяснениях ведомства читайте тут и тут.

Теперь Минтруд озвучил срок — в течение 10 рабочих дней.

То есть, например, о свободных вакансиях в мае, по мнению Минтруда, надо сообщить до 15 июня, об июньских — до 14 июля.

Еще раз поясним, что этот срок законодательно не прописан. И в письме Минтруда он тоже озвучен робко, как предположительный.

За несдачу отчета будет штраф по статье 19.7 КоАП:

на должностных лиц — от 300 до 500 рублей;

на юрлиц — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Работодатели с численностью от 25 человек сдают отчет через портал «Работа в России». Остальные могут сдать документ в бумажном виде в центр занятости населения.