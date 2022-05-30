💣 Стал известен срок сдачи отчетов о вакансиях в центр занятости

Разъяснения по вопросу сдачи сведений о вакансиях Минтруд дал в письме № 16-1/В-378 от 04.05.2022.
О разъяснениях ведомства читайте тут и тут.
Теперь Минтруд озвучил срок — в течение 10 рабочих дней.
То есть, например, о свободных вакансиях в мае, по мнению Минтруда, надо сообщить до 15 июня, об июньских — до 14 июля.Еще раз поясним, что этот срок законодательно не прописан. И в письме Минтруда он тоже озвучен робко, как предположительный.
За несдачу отчета будет штраф по статье 19.7 КоАП:
- на должностных лиц — от 300 до 500 рублей;
- на юрлиц — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.
Работодатели с численностью от 25 человек сдают отчет через портал «Работа в России». Остальные могут сдать документ в бумажном виде в центр занятости населения.