Конституционный суд защитил права досрочных пенсионеров

Татьяна Мельникова с 1991 по 2019 годы работала воспитательницей в детском саду. В 2018 году ей была досрочно назначена страховая пенсия по старости за достижение стажа 25 лет. При этом в период работы Мельникова получала компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг по региональному закону.

После выхода на пенсию местный орган соцзащиты лишил ее этой льготы, мотивировав тем, что Мельникова не доработала до 55 лет, то есть до пенсионного возраста для женщин.

Конституционный суд постановил, что право на региональные меры социальной поддержки ушедших на пенсию сельских педагогов связывается с возникновением у них права на страховую пенсию по старости независимо от основания, по которому они ее получили.

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