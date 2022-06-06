Страховые взносы

Больше компаний получат отсрочку по уплате взносов. Перечень дополнили

Перечень видов деятельности, которые имеют право на отсрочку по уплате взносов за 2 и 3 кварталы 2022 года, расширят. Туда внесут предприятия химической промышленности, в том числе производителей мыла, чистящих средств, косметики и парфюмерии.

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Минэкономразвития, Минфин и ФНС подготовят поправки в постановление правительства. Проект должен быть готов к 4 июля 2022 года.

Такое поручение дал глава кабмина Михаил Мишустин.

Напомним, сроки уплаты страховых взносов за 2 и 3 кварталы 2022 года, а также фиксированных взносов ИП в размере 1 % от дохода за 2021 год перенесли на 1 год для ряда отраслей.

Когда теперь надо платить взносы — смотрите здесь.

Кому дали отсрочку по взносам — смотрите в нашей таблице.

Также проверить свое право на льготу можно в сервисе ФНС.

Кстати, для бизнеса на УСН и ПСН от отсрочки по взносам не будет никакой выгоды. Об этом мы рассказывали здесь.

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