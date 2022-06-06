Больше компаний получат отсрочку по уплате взносов. Перечень дополнили

Минэкономразвития, Минфин и ФНС подготовят поправки в постановление правительства. Проект должен быть готов к 4 июля 2022 года.
Такое поручение дал глава кабмина Михаил Мишустин.
Напомним, сроки уплаты страховых взносов за 2 и 3 кварталы 2022 года, а также фиксированных взносов ИП в размере 1 % от дохода за 2021 год перенесли на 1 год для ряда отраслей.
Когда теперь надо платить взносы — смотрите здесь.
Кому дали отсрочку по взносам — смотрите в нашей таблице.
Также проверить свое право на льготу можно в сервисе ФНС.
Кстати, для бизнеса на УСН и ПСН от отсрочки по взносам не будет никакой выгоды. Об этом мы рассказывали здесь.