Налог на прибыль

Стало известно, как считать численность персонала IT-компании

Для льготы IT-компаний по налогу на прибыль нужно соблюдать три условия – аккредитация, численность и доля доходов. При подсчете численности надо ориентироваться на правила составления отчетов в Статистику.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 23.05.2022 № 03-03-06/1/47598.

Поясним, для льготы по налогу на прибыль учитывается среднесписочная численность за отчетный период.

Не путайте ее со средней численностью, которую учитывают для льготы по взносам.

В среднюю численность включаются внешние совместители, а в среднесписочную — не включаются. Таким образом, внешние совместители не учитываются для целей льготных ставок налога на прибыль.

Таблицу с условиями по численности смотрите здесь.

Порядок расчет численности в НК не прописан. Но есть приказ Росстата от 24.11.2021 № 832 с правилами заполнения форм П-1, П-2, П-3, П-4.

По этим же правилам надо считать среднесписочную численность для льготы по налогу на прибыль.

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