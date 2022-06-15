Стало известно, как считать численность персонала IT-компании

Разъяснение дает Минфин в письме от 23.05.2022 № 03-03-06/1/47598.
Поясним, для льготы по налогу на прибыль учитывается среднесписочная численность за отчетный период.
Не путайте ее со средней численностью, которую учитывают для льготы по взносам.
В среднюю численность включаются внешние совместители, а в среднесписочную — не включаются. Таким образом, внешние совместители не учитываются для целей льготных ставок налога на прибыль.
Таблицу с условиями по численности смотрите здесь.
Порядок расчет численности в НК не прописан. Но есть приказ Росстата от 24.11.2021 № 832 с правилами заполнения форм П-1, П-2, П-3, П-4.
По этим же правилам надо считать среднесписочную численность для льготы по налогу на прибыль.
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