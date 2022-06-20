Проверки

✍ Налоговик рассказал о трех способах покинуть реестр выгодоприобретателей

В Федеральный реестр выгодоприобретателей включают компании, которые ФНС заподозрила в организации налоговых схем. Компании из реестра налоговики будут проверять постоянно.

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Налоговый инспектор рассказал «Клерку», что...

«Скоро все выездные проверки будут планировать исключительно по тем организациям, которые в реестре. Плюс контрольно-аналитический отдел будет долго и больно бить ногами и дергать».

Есть только три способа выйти из реестра выгодоприобретателей:

  1. Сдать уточненку и уплатить налог по разрывам, из-за которых компания попала в реестр. Заменять контрагентов нельзя, это не повод исключать из реестра.
  2. Дождаться выездной проверки и уплатить все доначисления.
  3. Убедить контрольно-аналитический отдел, что выгодоприобретатель — иное лицо.

Ранее на «Клерке» писали, что налоговики пока не понимают, как работать с реестром выгодоприобретателей, а налогоплательщики считают его просто «пугалкой».

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