✍ Налоговик рассказал о трех способах покинуть реестр выгодоприобретателей

Налоговый инспектор рассказал «Клерку», что...
«Скоро все выездные проверки будут планировать исключительно по тем организациям, которые в реестре. Плюс контрольно-аналитический отдел будет долго и больно бить ногами и дергать».
Есть только три способа выйти из реестра выгодоприобретателей:
- Сдать уточненку и уплатить налог по разрывам, из-за которых компания попала в реестр. Заменять контрагентов нельзя, это не повод исключать из реестра.
- Дождаться выездной проверки и уплатить все доначисления.
- Убедить контрольно-аналитический отдел, что выгодоприобретатель — иное лицо.
Ранее на «Клерке» писали, что налоговики пока не понимают, как работать с реестром выгодоприобретателей, а налогоплательщики считают его просто «пугалкой».