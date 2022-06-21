Будут давать вычет по НДФЛ на лечение совершеннолетних детей

Такую поправку в НК запланировал Минфин. Она внесена в «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». У нас есть этот документ и мы его изучили.

Вычет на лечение (в том числе лекарства) хотят давать на детей до 24 лет, если они учатся очно.

Накануне глава Минфина Антон Силуанов представил проект «Основных направлений» в Госдуме.

Между тем отметим, что такой же план (по детям до 24 лет) был и в прошлогодних направлениях.

Более того, был даже законопроект с такой нормой, но в жизнь он так и не претворился.

Такой законопроект еще вносил в Думу депутат от КПРФ, но правительство выступило против.

Ранее мы писали, что родители жалуются на эту ситуацию. Минфин обещал внести изменения в ближайшее время.

Но пока воз и ныне там.

Проектом направлений также предусмотрено, что вычет на лечение будут давать на детей любого возраста, если они недееспособные.