📌 В каких регионах улучшили условия для продажи квартир без НДФЛ: таблица

Такая возможность прописана в п.6 статьи 217.1 НК.
То есть, если в общем случае срок владения — 5 лет, то в некоторых регионах он снижен.
Мы подготовили таблицу с перечнем регионов, которые пошли на этот шаг.
Регион
Закон
Минимальный срок владения
Для кого установлены правила
Чукотский автономный округ
Закон № 47-ОЗ от 18.05.2015
1 месяц
Для продажи детям-сиротам и для детей-сирот по квартирам, полученным от государства
Ханты-Мансийский ао — Югра
Закон № 70-оз от 27.09.2015
3 года
для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2016 года
Республика Алтай
Закон № 49-РЗ от 06.10.2015
3 года
для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2016 года
Ставропольский край
Закон № 22-кз от 09.03.2016
3 года
для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2016 года
Иркутская область
Закон № 40-оз от 28.04.2020
3 года
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года
Севастополь
Закон № 610-ЗС от 17.11.2020
3 года
для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2018 года
Магаданская область
Закон № 2532-ОЗ от 27.11.2020
3 года
для всех, у кого на 1 января 2021 года недвижимость находится в собственности от 3 лет
Карачаево-Черкесская Республика
Закон № 35-РЗ от 24.06.2021
3 года
для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2016 года
Амурская область
Закон № 802-ОЗ от 08.09.2021
3 года
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года
Омская область
Закон № 2464-ОЗ от 31.01.2022
3 года
для продажи детям-сиротам
Астраханская область
3 года
для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2022 года