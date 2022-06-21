НДФЛ

📌 В каких регионах улучшили условия для продажи квартир без НДФЛ: таблица

Власти регионов имеют право снижать срок владения жильем, при котором его можно продать без налога и сдачи 3-НДФЛ. Смотрите в нашей таблице, где такая возможность есть.

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Такая возможность прописана в п.6 статьи 217.1 НК.

То есть, если в общем случае срок владения — 5 лет, то в некоторых регионах он снижен.

Мы подготовили таблицу с перечнем регионов, которые пошли на этот шаг.

Регион

Закон

Минимальный срок владения

Для кого установлены правила

Чукотский автономный округ

Закон № 47-ОЗ от 18.05.2015

1 месяц

Для продажи детям-сиротам и для детей-сирот по квартирам, полученным от государства

Ханты-Мансийский ао — Югра

Закон № 70-оз от 27.09.2015

3 года

для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2016 года

Республика Алтай

Закон № 49-РЗ от 06.10.2015

3 года

для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2016 года

Ставропольский край

Закон № 22-кз от 09.03.2016

3 года

для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2016 года

Иркутская область

Закон № 40-оз от 28.04.2020

3 года

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года

Севастополь

Закон № 610-ЗС от 17.11.2020

3 года

для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2018 года

Магаданская область

Закон № 2532-ОЗ от 27.11.2020

3 года

для всех, у кого на 1 января 2021 года недвижимость находится в собственности от 3 лет

Карачаево-Черкесская Республика

Закон № 35-РЗ от 24.06.2021

3 года

для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2016 года

Амурская область

Закон № 802-ОЗ от 08.09.2021

3 года

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года

Омская область

 

Закон № 2464-ОЗ от 31.01.2022

3 года

для продажи детям-сиротам

Астраханская область

Закон № 7/2022-ОЗ от 15.02.2022

3 года

для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2022 года

 

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