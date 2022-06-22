❌ 3-НДФЛ без заявления на возврат: переплата есть, но вам ее не вернут

О какой истории, в частности, поведала наша подписчица в «Красном уголке бухгалтера».

Человек сдал декларацию за 2016 год на имущественный вычет. В его личном кабинете до сих пор числится переплата по НДФЛ. Но, как говорится, видит око, да зуб неймет.

Деньги налоговики не возвращают. 3 года давности уже прошли. Подать заявление на возврат можно было до 31.12.2019. Налогоплательщик этого не сделал, а теперь уже поздно.

Получается, как в известном мультфильме: «Вот ваша посылка, только я вас ее не отдам, потому что у вас документов нет».

В данном случае налогоплательщик не хочет сдаваться и намерен судиться с ИФНС.

Впрочем, участники обсуждения скептически отмечают, что не имея оснований для продления срока давности, человек в судах потеряет только время, нервы и деньги на госпошлину.

И исковое заявление в данном случае надо писать не на действия налоговиков, а на продление срока.

Кстати, до 31.12.2022 надо сдать заявление на возврат по декларации 3-НДФЛ за 2019 год. Форма с заявлением появилась только с 2020 года.

Ранее мы рассказывали о том, какую злую шутку может сыграть декларация без заявления в материале «Что бывает, если не подать заявление на возврат налога вместе с 3-НДФЛ».