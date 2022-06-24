Трудовое право

💣 По новым трудовым правилам можно временно иметь две основных работы

Когда ввели новое трудовое правило о приеме к новому работодателю без увольнения от старого, многие подумали, что речь идет о совместительстве, и власти практически изобрели велосипед. Но это не так. Никакого совместительства не будет.

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Обе работы будут для сотрудника основными.

Об этом сообщает Минтруд в письме от 01.06.2022 № 14-4/10/В-7208.

Работа по временному переводу не является совместительством.

В трудовом договоре необходимо указать «срочный трудовой договор».

Новые непривычные кадровикам особенности трудовых отношений в 2022 году утверждены постановлением Правительства № 511 от 30.03.2022.

Работодатели могут направлять своих сотрудников в другие компании. Там с ними заключат новый срочный трудовой договор. Старый договор не прервется, но будет приостановлен. А потом он снова возобновится.

Все это происходит с участием ЦЗН, если работодатель объявил простой. Об этом мы рассказывали тут.

 

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Трудовое право

💣 По новым трудовым правилам можно временно иметь две основных работы

Когда ввели новое трудовое правило о приеме к новому работодателю без увольнения от старого, многие подумали, что речь идет о совместительстве, и власти практически изобрели велосипед. Но это не так. Никакого совместительства не будет.

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