💣 По новым трудовым правилам можно временно иметь две основных работы

Обе работы будут для сотрудника основными.

Об этом сообщает Минтруд в письме от 01.06.2022 № 14-4/10/В-7208.

Работа по временному переводу не является совместительством. В трудовом договоре необходимо указать «срочный трудовой договор».

Новые непривычные кадровикам особенности трудовых отношений в 2022 году утверждены постановлением Правительства № 511 от 30.03.2022.

Работодатели могут направлять своих сотрудников в другие компании. Там с ними заключат новый срочный трудовой договор. Старый договор не прервется, но будет приостановлен. А потом он снова возобновится.

Все это происходит с участием ЦЗН, если работодатель объявил простой. Об этом мы рассказывали тут.