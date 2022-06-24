💣 По новым трудовым правилам можно временно иметь две основных работы

Обе работы будут для сотрудника основными.
Об этом сообщает Минтруд в письме от 01.06.2022 № 14-4/10/В-7208.
Работа по временному переводу не является совместительством.
В трудовом договоре необходимо указать «срочный трудовой договор».
Новые непривычные кадровикам особенности трудовых отношений в 2022 году утверждены постановлением Правительства № 511 от 30.03.2022.
Работодатели могут направлять своих сотрудников в другие компании. Там с ними заключат новый срочный трудовой договор. Старый договор не прервется, но будет приостановлен. А потом он снова возобновится.
Все это происходит с участием ЦЗН, если работодатель объявил простой. Об этом мы рассказывали тут.