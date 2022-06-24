О приостановке производства работодатель обязательно должен оповестить ЦЗН

Форма отчета есть в приказе Минтруда № 24 от 26.01.2022.

Таблица с видами и сроками отчетов в ЦЗН — здесь.

Если не сдать отчет, будет штраф.

В письме от 01.06.2022 № 14-4/10/В-7208 Минтруд сообщает, что работодателю целесообразно сообщить в ЦЗН все данные о высвобождаемых работниках.

При этом персональные данные работника могут быть переданы в ЦЗН работодателем, но с его письменного согласия на передачу в целях временного перевода к конкретному работодателю.

ЦЗН будет им подыскивать новую временную работу.

Напомним, по постановлению Правительства № 511 от 30.03.2022 возможно временное трудоустройство к новому работодателю без увольнения от старого.

ЦЗН выдает предложение работнику, работник на бланке предложения получает подпись работодателя, тем самым извещая его о своем временном переводе и подтверждая его согласие.

Старый трудовой договор временно приостанавливается. С новым работодателем заключается срочный трудовой договор.

При этом новый и старый работодатель между собой не контактируют.