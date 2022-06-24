При временном переводе к новому работодателю трудовая книжка остается у старого

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 01.06.2022 № 14-4/10/В-7208.

Также Минтруд пояснил, что на новой работе никакого совместительства не будет.

При этом в письме сказано: трудовая книжка хранится у основного работодателя.

Второго работодателя Минтруд в своем письме именует временным.

То есть он временный, но не по совместительству.

Вместо трудовой книжки второму работодателю надо предоставить сведения о трудовой деятельности (СТД-Р или СТД-ПФР). Они будут нужны, чтобы, например, посчитать стаж для больничного.