При временном переводе к новому работодателю трудовая книжка остается у старого

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 01.06.2022 № 14-4/10/В-7208.
Также Минтруд пояснил, что на новой работе никакого совместительства не будет.
При этом в письме сказано: трудовая книжка хранится у основного работодателя.
Второго работодателя Минтруд в своем письме именует временным.
То есть он временный, но не по совместительству.
Вместо трудовой книжки второму работодателю надо предоставить сведения о трудовой деятельности (СТД-Р или СТД-ПФР). Они будут нужны, чтобы, например, посчитать стаж для больничного.
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