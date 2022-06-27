Самозанятым хотят дать право на имущественный вычет

В ЛДПР подготовили законопроект, по которому самозанятые получат право на имущественный налоговый вычет.
Проект скоро будет внесен в Госдуму, пишут «Известия».
Авторы инициативы считают, что это, в том числе, будет способствовать выходу из тени тех, кто работает на себя.
Самозанятые — это люди-труженики, которые работают с утра до ночи, у них нет выходных и отпусков. Но сейчас у них гораздо меньше прав, чем у ИП.
Вычет планируют ввести до конца срока действия эксперимента по самозанятым (до 2029 года).
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