Самозанятые

Самозанятым хотят дать право на имущественный вычет

Сейчас вернуть налог при покупке жилья могут только те, кто платит НДФЛ, в том числе ИП на ОСНО. Люди, которые работают сами на себя и платят НПД, такого права не имеют. Это хотят исправить.

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В ЛДПР подготовили законопроект, по которому самозанятые получат право на имущественный налоговый вычет.

Проект скоро будет внесен в Госдуму, пишут «Известия».

Авторы инициативы считают, что это, в том числе, будет способствовать выходу из тени тех, кто работает на себя.

Самозанятые — это люди-труженики, которые работают с утра до ночи, у них нет выходных и отпусков. Но сейчас у них гораздо меньше прав, чем у ИП.

Вычет планируют ввести до конца срока действия эксперимента по самозанятым (до 2029 года).

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