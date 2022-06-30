Взносы в ФСС

❌ Отсрочка для взносов на травматизм не действует

По страховым взносам за 2 и 3 кварталы 2022 года ввели отсрочку на год. Но это правило не распространяется на взносы в ФСС по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

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Об этом на своем сайте предупреждает ФСС.

Льгота введена постановлением правительства от 29.04.2022 № 776.

Норма распространяется на страховые взносы:

  • на ОПС;
  • на ОМС;
  • на ОСС.

Взносы по НС и ПЗ надо платить в ФСС как прежде, ежемесячно до 15 числа.

Продление сроков уплаты страховых взносов на травматизм в 2022 году не предусмотрено, уточняет ФСС.

Напомним, отсрочка есть только у бизнеса из определенных отраслей. Полный перечень — здесь.

Проверить свое право на льготу можно в сервисе ФНС.

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