❌ Отсрочка для взносов на травматизм не действует

Об этом на своем сайте предупреждает ФСС.
Льгота введена постановлением правительства от 29.04.2022 № 776.
Норма распространяется на страховые взносы:
- на ОПС;
- на ОМС;
- на ОСС.
Взносы по НС и ПЗ надо платить в ФСС как прежде, ежемесячно до 15 числа.
Продление сроков уплаты страховых взносов на травматизм в 2022 году не предусмотрено, уточняет ФСС.
Напомним, отсрочка есть только у бизнеса из определенных отраслей. Полный перечень — здесь.
Проверить свое право на льготу можно в сервисе ФНС.
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