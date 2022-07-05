Билеты и путевки для освобождения от НДС не будут бланками строгой отчетности

Минфин подготовил поправки. Проект опубликован на федеральном портале.
Речь идет о таких необлагаемых НДС операциях:
- реализация входных билетов и абонементов в театры, на зрелищно-развлекательные мероприятия, аттракционы в зоопарках, океанариумах и парках культуры, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок;
- реализация входных билетов и абонементов на спортивные мероприятия;
- услуги санаторно-курортных, оздоровительных организаций и организаций отдыха.
Билеты и путевки по-прежнему будут нужны. Но они уже не будут бланками строгой отчетности.
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