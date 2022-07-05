НДС

Билеты и путевки для освобождения от НДС не будут бланками строгой отчетности

Сейчас реализация входных билетов на мероприятия, а также путевок в санатории не облагается НДС при условии, что билеты и путевки являются бланками строгой отчетности. Упоминание про БСО уберут из ст. 149 НК.

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Минфин подготовил поправки. Проект опубликован на федеральном портале.

Речь идет о таких необлагаемых НДС операциях:

  • реализация входных билетов и абонементов в театры, на зрелищно-развлекательные мероприятия, аттракционы в зоопарках, океанариумах и парках культуры, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок;
  • реализация входных билетов и абонементов на спортивные мероприятия;
  • услуги санаторно-курортных, оздоровительных организаций и организаций отдыха.

Билеты и путевки по-прежнему будут нужны. Но они уже не будут бланками строгой отчетности.

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Билеты и путевки для освобождения от НДС не будут бланками строгой отчетности

Сейчас реализация входных билетов на мероприятия, а также путевок в санатории не облагается НДС при условии, что билеты и путевки являются бланками строгой отчетности. Упоминание про БСО уберут из ст. 149 НК.

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