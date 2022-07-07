Если движимое имущество – это составная часть здания, для налога оно будет недвижимым

Разъяснение по этому вопросу дал начальник управления налогообложения имущества ФНС Алексей Лащенов.
Составные части капитальных сооружений и зданий – это недвижимое имущество для целей налога.
Напомним, движимое имущество не облагается налогом, а недвижимое – облагается. Поэтому постоянно идут споры, что считать движимым, а что недвижимым.
Ориентироваться надо, в том числе, на решения Верховного суда.
В частности, ВС считает, что имеет значение, выступали ли объекты ОС движимым имуществом на момент их приобретения.
Нужно исходить из правил бухучета: если имущество по ОКОФ — оборудование, а не здание или сооружение, то оно движимое.
Также ВС говорит, что ОС будет недвижимым имуществом, если фактически образует единый недвижимый комплекс, имеет инженерно-технические связи с недвижимостью.
Обзор решений Верховного суда относительно имущественных налогов смотрите здесь.
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