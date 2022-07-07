Разрешили возвращать кредиты иностранным банкам. Но не менее 20% долга разом

С 1 марта действует запрет на валютные выплаты по долгам иностранцам. Однако сейчас правительство решило смягчить эти ограничения.

Необходимое условие: заемщик должен погасить не менее 20% от задолженности, даже если обязательства за заемщика-резидента исполняет третье лицо. Об этом сообщил Минфин.

Если иностранный кредитор и заемщик взаимозависимые лица, то на них смягчение правил не распространяется.

Ранее мы писали о том, что резидентам РФ запретили выводить дивиденды российских компаний в валюте за рубеж, но планов у ЦБ на запрет долларв и евро нет.