Валюта

Разрешили возвращать кредиты иностранным банкам. Но не менее 20% долга разом

До 1 сентября 2022 года кредиты в валюте, которые российские компании получили в иностранных банках, разрешили погасить досрочно.

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С 1 марта действует запрет на валютные выплаты по долгам иностранцам. Однако сейчас правительство решило смягчить эти ограничения.

Необходимое условие: заемщик должен погасить не менее 20% от задолженности, даже если обязательства за заемщика-резидента исполняет третье лицо. Об этом сообщил Минфин.

Если иностранный кредитор и заемщик взаимозависимые лица, то на них смягчение правил не распространяется.

Ранее мы писали о том, что резидентам РФ запретили выводить дивиденды российских компаний в валюте за рубеж, но планов у ЦБ на запрет долларв и евро нет.

 

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