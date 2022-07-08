❗ Председатель ТСЖ может быть работником по трудовому договору. Это подтвердил Конституционный суд

В суд обратилась бывшая председатель ТСЖ.

Камень преткновения — часть. 3.1 статьи 147 ЖК. По этой норме член правления ТСЖ не может совмещать свою деятельность в правлении товарищества с работой в товариществе по трудовому договору.

Например, в письме Минтруда от 16.03.2020 № 14-2/В-269 говорится, что с председателем ТСЖ не может быть трудовых отношений. Может быть только договор ГПХ. А значит, сдавать СЗВ-ТД за него не надо.

Бывший председатель ликвидированного ТСЖ требовала зарплату, компенсацию за задержку и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Но суды отказали, отметив, что отношения с председателем ТСЖ по своей правовой природе являются гражданско-правовыми, а не трудовыми.

В определении КС от 05.07.2022 № 28-П/2022 говорится, что ни ГК, ни ТК непосредственно не определяют природы и правовой формы отношений, которые складываются между ТСЖ и председателем правления.

Таким образом, стороны могут урегулировать отношения в рамках действующего законодательства различными способами.

В том числе, возможно заключение трудового договора.

Часть 3.1 статьи 147 ЖК не может расцениваться как исключающая право ТСЖ принять решение о заключении трудового договора спредседателем правления этого товарищества.

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