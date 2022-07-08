❗ Председатель ТСЖ может быть работником по трудовому договору. Это подтвердил Конституционный суд

В суд обратилась бывшая председатель ТСЖ.
Камень преткновения — часть. 3.1 статьи 147 ЖК. По этой норме член правления ТСЖ не может совмещать свою деятельность в правлении товарищества с работой в товариществе по трудовому договору.
Но суды отказали, отметив, что отношения с председателем ТСЖ по своей правовой природе являются гражданско-правовыми, а не трудовыми.
В определении КС от 05.07.2022 № 28-П/2022 говорится, что ни ГК, ни ТК непосредственно не определяют природы и правовой формы отношений, которые складываются между ТСЖ и председателем правления.
Таким образом, стороны могут урегулировать отношения в рамках действующего законодательства различными способами.
В том числе, возможно заключение трудового договора.Часть 3.1 статьи 147 ЖК не может расцениваться как исключающая право ТСЖ принять решение о заключении трудового договора с
председателем правления этого товарищества.
Читайте еще по теме: