Райффайзенбанк увеличил сроки SWIFT-переводов до 3 недель

В сообщении банка сказано, что организация продолжает переводить и принимать валютные платежи, но повысились требования к переводам, и в этой ситуации одних усилий банка недостаточно.

Ранее SWIFT-переводы на 3 месяца в связи с большой задержкой их обработки со стороны западных банков-корреспондентов приостановил Тинькофф.

В банке также сообщили, что «долгое время боролись за то, чтобы SWIFT-переводы оставались комфортным способом перевода денег», но «усилий банка оказалось недостаточно».

Эти ограничения затронут только физических лиц, компании по-прежнему могут совершать переводы в рамках уже существующих лимитов, сообщили в Тинькофф.