Банки

Райффайзенбанк увеличил сроки SWIFT-переводов до 3 недель

Сроки валютных SWIFT – переводов через Райффайзенбанк увеличились до трех недель. Это связано с усложнением процедуры контроля зарубежными банками-корреспондентами.

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В сообщении банка сказано, что организация продолжает переводить и принимать валютные платежи, но повысились требования к переводам, и в этой ситуации одних усилий банка недостаточно.

Ранее SWIFT-переводы на 3 месяца в связи с большой задержкой их обработки со стороны западных банков-корреспондентов приостановил Тинькофф.

В банке также сообщили, что «долгое время боролись за то, чтобы SWIFT-переводы оставались комфортным способом перевода денег», но «усилий банка оказалось недостаточно». 

Эти ограничения затронут только физических лиц, компании по-прежнему могут совершать переводы в рамках уже существующих лимитов, сообщили в Тинькофф.

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