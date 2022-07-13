Охрана труда

😷 Работодателям советуют прививать сотрудников от гриппа и мерить им температуру

Сотрудники с высокой температурой не должны находиться на рабочих местах, когда начнется новый сезон гриппа и ОРВИ. Роспотребнадзор подготовил рекомендации по этому событию, в том числе для работодателей.

Версия для печати

Проект опубликован на федеральном портале.

Советы руководителям компаний приведены в пункте 5 рекомендаций.

Работодателям рекомендуют:

  • контролировать температуру тела работников перед работой и в течение рабочего дня (по показаниям);
  • обязательно отстранять работы тех, у кого повышенная температура;
  • организовать иммунизацию сотрудников против гриппа;
  • не допускать переохлаждения лиц, работающих на улице, обеспечив им помещения для обогрева и приема пищи.

Когда заболеваемость увеличится, работодателям надо:

  • принять меры по недопущению к работе лиц с признаками ОРВИ;
  • обеспечить сотрудников, работающих с населением, масками, респираторами, перчатками.

Кстати, в жаркую погоду ведомство рекомендует работодателям сокращать рабочий день. При этом большинство россиян (57%) сообщили, что у них на рабочих местах оптимальный температурный режим благодаря кондиционеру. Но у 18% работников в жару нет даже вентиляторов.

 

Повышение квалификации

НДФЛ

Доход от ценных бумаг: 15 июля истекает срок уплаты НДФЛ

Срок для самостоятельной уплаты НДФЛ инвесторами приближается. Самое время напомнить, с каких доходов и в каком порядке уплачивать НДФЛ с доходов, полученных от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

Мероприятия

Разместить

Новая УСН с 2022. Пилотный проект для 4 регионов

В 2022 году для мелкого бизнеса предлагается обновленный режим УСН. Автоматизированная упрощенная система налогообложения – это особый вариант расчета налогов для ИП и малых предприятий. Вводится 1 июля 2022 года, планируется по 31 декабря 2027 года. Регулируется проектом закона № 20281-8.

Новая УСН с 2022. Пилотный проект для 4 регионов
Расчетный счет

Очередность платежей в платежном поручении в 2022 году

Важно правильно указывать очередность, ведь за реквизиты в поручении отвечает плательщик, а не банк. Указанный код влияет на переводы, например, при блокировке счета. Рассказываем, в каком случае какой код очередности ставить.

Очередность платежей в платежном поручении в 2022 году
Маркетплейсы

Как поднять продажи на маркетплейсе

Селлеры не взаимодействуют со своими клиентами напрямую. Оценить их потребности и качество обслуживания помогает аналитика продаж. То есть важно не просто собрать данные, но сделать верные выводы и принять правильные решения.

Как поднять продажи на маркетплейсе
Читать еще