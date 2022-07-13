😷 Работодателям советуют прививать сотрудников от гриппа и мерить им температуру

Проект опубликован на федеральном портале.
Советы руководителям компаний приведены в пункте 5 рекомендаций.
Работодателям рекомендуют:
- контролировать температуру тела работников перед работой и в течение рабочего дня (по показаниям);
- обязательно отстранять работы тех, у кого повышенная температура;
- организовать иммунизацию сотрудников против гриппа;
- не допускать переохлаждения лиц, работающих на улице, обеспечив им помещения для обогрева и приема пищи.
Когда заболеваемость увеличится, работодателям надо:
- принять меры по недопущению к работе лиц с признаками ОРВИ;
- обеспечить сотрудников, работающих с населением, масками, респираторами, перчатками.
Кстати, в жаркую погоду ведомство рекомендует работодателям сокращать рабочий день. При этом большинство россиян (57%) сообщили, что у них на рабочих местах оптимальный температурный режим благодаря кондиционеру. Но у 18% работников в жару нет даже вентиляторов.