Страховые взносы

Власти похвалились, что миллион компаний и ИП воспользовались отсрочкой по уплате взносов

Отсрочка от уплаты страховых взносов за 2 и 3 кварталы стала самой востребованной мерой поддержки бизнеса, считают власти.

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Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, за апрель ей воспользовались 900 тыс. налогоплательщиков, а за май — уже 1,1 миллион, пишет «Экономическая газета».

Министр не уточнил, как вели подсчет тех, кто мерой воспользовался.

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Напомним, эта поддержка является принудительной. Отказаться от льготы нельзя.

Впрочем, можно, невзирая на льготу, продолжать платить взносы в обычные сроки. Правда, в карточке расчетов они все равно будут начислены только через год.

Но РСВ за полугодие еще сдали далеко не все.

Возможно, в МЭР посчитали тех, кто платил взносы за март, но не заплатил их за апрель и май. Впрочем, причиной неплатежей могла стать вовсе не отсрочка, а, например, остановка производства, отпуска без содержания.

Кстати, сегодня на заседании Думы депутат от «СР» Валерий Гартунг предложил вообще списать бизнесу эти взносы. Дело в том, что через года отсрочка кончится и наступит час расплаты. Бизнесу придется сразу платить взносы и за 2022, и за 2023 года. А это будет тяжело.

📌 Когда надо платить страховые взносы за 2 и 3 кварталы 2022 года: таблица с новыми сроками

Ранее Владимир Путин говорил, что поручил кабмину проработать вопрос по отмене взносов за 3 квартал 2022 года тем, кто сохранит численность.

А вы воспользовались льготой? Приглашаем вас принять участие в опросе.

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