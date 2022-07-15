Бизнес получили доступ к данным системы маркировки и пообещал работать «точно в срок»

Об этом сообщает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который и предоставил доступ.
Мера поможет бизнесу увеличить обороты продаж, отвоевать новые ниши на рынке, а, главное, узнать, где их продукция или услуги сегодня нужнее всего и перейти на производство Just in Time («точно в срок»).
Бизнесу идея понравилась. В частности, владелец брендов Zarina, Befree, Love Republic и Sela уже сейчас заявил, что доступ к информации поможет снизить затраты, улучшить цепочки поставок, а также регулировать объемы производимой продукции.
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