Торговая сеть H&M прекращает работу в России

«Сегодня компания объявляет о решении начать процесс закрытия бизнеса в стране», - говорится в сообщении компании.

Сворачивание бизнеса в России обойдется H&M порядка 2 млрд шведских крон (190 млн долларов). Это будет отражено в отчетности компании за третий квартал 2022 года.

Решение вызвано проблемами с доставкой и переводами платежей.

Сегодня доля пустующих арендных площадей в Москве из-за ухода международных компаний превысила 21%. Ставка аренды выросла на 7,3%. Однако арендаторы не спешат в премиальные бизнес-центров столицы, именно поэтому, по мнению экспертов, к концу года собственники торговых площадей снизят цену.

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