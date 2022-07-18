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Мировые аналоги SWIFT не удалось привести в Россию. В Госдуме считают, что это временно

Аналоги системы международных платежей SWIFT существуют, но подключится к ним не так-то просто и быстро, как планировалось ранее.

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Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью «Лента.ру»

Для подключения необходимо получить согласие:

  • от иностранных банков
  • от систем, на основе которых производятся расчеты.

Это при условии масштабных санкций не просто.

Он добавил, что SWIFT оказалась самой удобной системой международных платежей в мире. Остальные пока менее масштабны и менее удобны, но и к ним подключится не просто.

В России работает аналог международной системы SWIFT. Речь идет о Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) от Центрального банка. К ней подключились 70 иностранных банков.

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