Мировые аналоги SWIFT не удалось привести в Россию. В Госдуме считают, что это временно

Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью «Лента.ру»

Для подключения необходимо получить согласие: от иностранных банков

от систем, на основе которых производятся расчеты.

Это при условии масштабных санкций не просто.

Он добавил, что SWIFT оказалась самой удобной системой международных платежей в мире. Остальные пока менее масштабны и менее удобны, но и к ним подключится не просто.

В России работает аналог международной системы SWIFT. Речь идет о Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) от Центрального банка. К ней подключились 70 иностранных банков.

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