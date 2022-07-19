Если у вас пониженная ставка налога по УСН, в декларации надо указать код льготы в строках 124 и 264

Если у вас по строкам 120 — 123 и 260 — 263 отражены пониженные налоговые ставки, надо заполнять строки 124 или 264.
Первая часть кода такая:
- 3462010 — объект «доходы»;
- 3462020 — объект «доходы, уменьшенные на величину расходов»;
- 3462030 — для налогоплательщиков Республики Крым и Севастополя;
- 3462040 — для «налоговых каникул».
Вторая часть — код, который вписывается в 12 клеток и состоит из номера пункта, подпункта и статьи закона субъекта РФ, устанавливающего пониженные ставки.
Каждое значение занимает 4 клетки (причем пустые клетки заполняются нулями):
- с 1 по 4 клетку — номер статьи;
- с 5 по 8 клетку — номер пункта;
- с 9 по 12 клетку — номер подпункта.
Заполнение идет слева направо.
УФНС по Бурятии приводит пример заполнения кода для региональных упрощенцев.
В регионе есть льгота по закону от 26.11.2002 № 145-III:
- по п. 1 ч. 1.7 ст. 8.3 — для объекта «доходы» (в разделе 2.1.1 в строке 124 будет код: 3462010/08.301.70001);
- по п. 2 ч. 1.7 ст. 8.3 — для объекта «доходы минус расходы» (в разделе 2.2 в строке 264 будет код: 3462020/08.301.70002).
Пример заполнения эти строк для Санкт-Петербурга, Ленобласти и Хабаровска смотрите здесь и здесь.
Пример для Ростовской области — здесь.