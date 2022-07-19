Если у вас пониженная ставка налога по УСН, в декларации надо указать код льготы в строках 124 и 264

Если у вас по строкам 120 — 123 и 260 — 263 отражены пониженные налоговые ставки, надо заполнять строки 124 или 264.

Первая часть кода такая:

3462010 — объект «доходы»;

3462020 — объект «доходы, уменьшенные на величину расходов»;

3462030 — для налогоплательщиков Республики Крым и Севастополя;

3462040 — для «налоговых каникул».

Вторая часть — код, который вписывается в 12 клеток и состоит из номера пункта, подпункта и статьи закона субъекта РФ, устанавливающего пониженные ставки.

Каждое значение занимает 4 клетки (причем пустые клетки заполняются нулями): с 1 по 4 клетку — номер статьи;

с 5 по 8 клетку — номер пункта;

с 9 по 12 клетку — номер подпункта.

Заполнение идет слева направо.

УФНС по Бурятии приводит пример заполнения кода для региональных упрощенцев.

В регионе есть льгота по закону от 26.11.2002 № 145-III:

по п. 1 ч. 1.7 ст. 8.3 — для объекта «доходы» (в разделе 2.1.1 в строке 124 будет код: 3462010/08.301.70001 );

); по п. 2 ч. 1.7 ст. 8.3 — для объекта «доходы минус расходы» (в разделе 2.2 в строке 264 будет код: 3462020/08.301.70002).

Пример заполнения эти строк для Санкт-Петербурга, Ленобласти и Хабаровска смотрите здесь и здесь.

Пример для Ростовской области — здесь.