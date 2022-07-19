Если у бывшего мужа-алиментщика резко снизилась зарплата, жена может пожаловаться на нарушение его трудовых прав

Бывшая жена на портале Роструда сообщила, что должность ее бывшего супруга не изменилась, график работы – тоже. Но теперь ему платят маленький оклад, а все остальное – по серой схеме.
Роструд пояснил, что можно обратиться в трудовую инспекцию с жалобой на нарушение прав в сфере труда третьих лиц.
На основании жалобы ГИТ обязана провести внеплановую проверку.
То есть, бывшая жена может сообщить в ГИТ о незаконном снижении зарплаты ее бывшего мужа и ГИТ проверит его работодателя.
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