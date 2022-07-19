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Если у бывшего мужа-алиментщика резко снизилась зарплата, жена может пожаловаться на нарушение его трудовых прав

Мужчина зарабатывал 200 тыс. рублей в месяц. Но как только жена развелась с ним и подала на развод, его оклад снизился до 20 тыс. рублей, с которых он и платит алименты. Что можно предпринять женщине в этой ситуации, рассказал Роструд.

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Бывшая жена на портале Роструда сообщила, что должность ее бывшего супруга не изменилась, график работы – тоже. Но теперь ему платят маленький оклад, а все остальное – по серой схеме.

Роструд пояснил, что можно обратиться в трудовую инспекцию с жалобой на нарушение прав в сфере труда третьих лиц.

На основании жалобы ГИТ обязана провести внеплановую проверку.

То есть, бывшая жена может сообщить в ГИТ о незаконном снижении зарплаты ее бывшего мужа и ГИТ проверит его работодателя.

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Если у бывшего мужа-алиментщика резко снизилась зарплата, жена может пожаловаться на нарушение его трудовых прав

Мужчина зарабатывал 200 тыс. рублей в месяц. Но как только жена развелась с ним и подала на развод, его оклад снизился до 20 тыс. рублей, с которых он и платит алименты. Что можно предпринять женщине в этой ситуации, рассказал Роструд.

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