Если у бывшего мужа-алиментщика резко снизилась зарплата, жена может пожаловаться на нарушение его трудовых прав

Бывшая жена на портале Роструда сообщила, что должность ее бывшего супруга не изменилась, график работы – тоже. Но теперь ему платят маленький оклад, а все остальное – по серой схеме.

Роструд пояснил, что можно обратиться в трудовую инспекцию с жалобой на нарушение прав в сфере труда третьих лиц.

На основании жалобы ГИТ обязана провести внеплановую проверку.

То есть, бывшая жена может сообщить в ГИТ о незаконном снижении зарплаты ее бывшего мужа и ГИТ проверит его работодателя.

Читайте еще по теме: