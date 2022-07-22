Проверки

Реформа избавит бизнес от излишней уголовной ответственности

Основания для ареста бизнесменов пересмотрят в рамках новой реформы, также отменят проверки ряда отраслей бизнеса.

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Подготовить следующий этап реформы контрольно-надзорной деятельности поручил президент Владимир Путин к 15 октября, также к этому сроку должно быть отменено большинство плановых проверок бизнеса.

Об этом говорится в списке поручений по итогам XXV Петербургского международного экономического форума.

В рамках реформы ведомства внесут изменения в законы, которые предусматривают полную или частичную декриминализацию за некоторые экономические преступления для предпринимателей.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 октября 2022 года.

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