Бизнес просит уравнять его по вещдокам при расследовании уголовных дел

Рассказал в интервью ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

По его словам, существует порядок признания вещдоками имущества и документов, которые изъяты по уголовным делам в сфере предпринимательства. Если имущество не признано вещественными доказательствами, то его вернут.

Однако имущество и документы не возвращают собственникам, если преступление не является экономическим, а расследуется, как связанное с хозяйственной деятельностью. В такой ситуации особый порядок признания вещдоками не применяют, и это приносит бизнесу необоснованные убытки.

По мнению Катырина, особый порядок признания вещдоками по «экономическим» делам стоит распространить «на все категории преступлений». Также следует предпринимателям и компаниям, которые проходят поуголовным экономическим делам, разрешить копировать изымаемые у них документы.

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