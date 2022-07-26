Изменят норму по страховым взносам с выплат домовым активистам

Минфин разработал проект, в котором уточняется порядок исчисления и уплаты страховых взносов в случае, когда собственники квартир выбирают членов совета МКД и платят им вознаграждение. При этом выплата идет через управляющую компанию.

Текст проекта пока не опубликован.

Что и как конкретно уточнят, пока неясно. Но мнение Минфина на этот счет известно: взносы надо начислять.

Более того, с недавних пор Минфин стал утверждать, что в этом случае возникают трудовые отношения между жильцами и председателем МКД.

Кстати, ранее Минфин уже разрабатывал проект с поправками по взносам. В НК хотели четко прописать, что взносы на такое вознаграждение надо начислять. Но тот проект так и не был реализован.

Теперь будет новая попытка.

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